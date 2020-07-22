Солістка популярної української групи KAZKA Олександра Зарицька блиснула неймовірною красою на червоній доріжці

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Зарицька з командою прийшла на ювілейну програму Каті Осадчої, яка проходила в ботанічному саду Києва. На одному зі знімків дівчина позує разом зі своєю групою танцпідтримки, демонструючи жіночність і красу.

А на іншій фотографії, Зарицька вже позує поруч зі своїми колегами на червоній доріжці, красиво посміхаючись на камеру під час дачі інтерв'ю.

«Які малятка. Пощастить ж комусь», «Міс Україна, не менше», «неймовірна», «схудла, така красуня стала», «яка гарна, коли посміхаєшся», — пишуть вони.

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На фото красуня показувала себе в мереживному ліфчику. Дівчина посміхалася на камеру і демонструвала пишні груди. Зарицька показала себе досить близько, тому можна легко оцінити її пишний бюст.

Фанати нічого не змогли написати під фото або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Гармата".

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