Відома модель Сьюзі Кортес, володарка найкрасивіших сідниць у світі, показала себе не соромлячись, порадувавши фанатів

На фото красуня позувала в топі і синіх шортах, демонструючи свій ідеальний прес і м'язисті ноги. Волосся Сьюзі залишила розпущеним, а доповнила образ стильними окулярами. На другому фото Кортес була в тому ж топі, але вже без шортів. Зірка розгорнулася п'ятою точкою до камери, демонструючи смугасті трусики, які майже не закрили пишні сідниці. Волосся вже були зібрані у хвіст, а Сьюзі спокусливо вигнулась, роблячи знімок максимально спекотним. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку, хлопці", - підписала фото красуня.

Фанати поставили тисячі лайків і написали коментарі:

"Доброго ранку, прекрасна", "Красива жінка", "Роздягнена барбі", "Відмінно", "Гарна конячка, я тебе з'їм", "найкрасивіша жінка", "Цей гарний хвіст не може бути красивіше", "Доброго ранку, красуня".

Повідомлялося, що знаменита модель Сьюзі Кортес порадувала фанатів новим кадром з тренування.

Знаменита модель, яка раніше перемогла в конкурсі Міс Бум Бум, а також отримала досить неоднозначний титул, вразила новим фото з тренування. Відзначимо, в конкурсі, як зрозуміло з назви, оцінювалися саме сідничні м'язи.

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