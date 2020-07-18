Модель Сьюзи Кортес, обладательница самых красивых ягодиц, продемонстрировала, как проводит время в тренажерном зале

Об этом передает Politeka.net, со ссылкой на Инстаграм-страницу знаменитости.

30-летняя бразильская красотка разместила два свежих снимка, где запечатлены ее прелести во всей красе.

На первом фото Сьюзи в черном кожаном купальнике взобралась на тренажер и развернулась спиной к объективу.

На втором фото она позирует в полуоборота, оттопырив пятую точку до неприличия.

Надо сказать, что снимки Кортез довольно дерзкие и в тоже время очень соблазнительные.

Поклонники уже успели их оценить, оставив свыше 17 тысяч лайков под каждым из них.

Ранее сообщалось, что Сьюзи Кортес, показала достаточно необычное фото.

В ход пошли шаловливые ручонки модели. Одной рукой она максимально приспустила трусы вниз, а другой соблазнительно проводит по животу. Особый шарм знойному фото придает солнце, которое ярко освещает тело модели.

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц приспустила трусы и поразила бесстыдством.

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