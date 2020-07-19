Бразильская супермодель Сьюзи Кортез, которая является обладательницей самых красивых ягодиц в мире, устроила неприличные танцы на камеру

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

Так, на опубликованных кадрах Кортез позирует спиной на камеру, втиснув внушительные формы в белоснежные мини-шорты. В какой-то момент модель начинает элегантно двигаться в такт музыке, вызвав восторг своих поклонников.

«Королевский размер», «божественный вид», «ты просто лучшая», «мне одному кажется, что шорты сейчас порвутся?», «какой персик, загляденье», «я думаю, это лучшее, что я увидел сегодня», «очень красиво», — пишут они.

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На фото Сьюзи стоит в белье из кожаных веревочек, держась руками за тренажер. Красотка дополнила образ кроссовками и черными носками. Кортес развернулась пятой точкой к камере, демонстрируя ее во всей красе, ведь трусиков не видно при таком ракурсе. Волосы звезда оставила распущенными, а сама повернулась в сторону камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

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