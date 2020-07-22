Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала, як виглядає в чорно-білих тонах

На фото красуня була в білому і чорному топі дні. Так як фото було в класичних кольорах, то неможливо зрозуміти колір одягу. Волосся Нікітіна зібрала у високий хвіст, а сама усміхалася на камеру. На фото легко можна оцінити ідеальний животик Катерини, а також її пружний бюст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

На другому кадрі Нікітіна вже була в чорному одязі і сиділа в актовій залі. Все б нічого, але у красуні з'явилися вуса, які примальовували фільтром. Кадр вийшов смішним і світлим.

"Ці малятка можуть стати обличчям реклами продукції для голитися. Наш проект стає більш мужнім", - написала Катерина.

Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "О, господи! Чарівна".

Раніше ми повідомляли, що 22-річна українська гімнастка, акторка "Квартал 95" Катерина Нікітіна розбурхала романтичним образом.

Дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала, судячи з фону, на даху високої споруди.

Катерина постала в облягаючому сірому топі і джинсових шортиках, блиснувши апетитними формами.

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