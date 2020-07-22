Відома українська актриса Катерина Нікітіна, зірка "Квартал 95" показала, як виглядає в чорно-білих тонах
На фото красуня була в білому і чорному топі дні. Так як фото було в класичних кольорах, то неможливо зрозуміти колір одягу. Волосся Нікітіна зібрала у високий хвіст, а сама усміхалася на камеру. На фото легко можна оцінити ідеальний животик Катерини, а також її пружний бюст. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
На другому кадрі Нікітіна вже була в чорному одязі і сиділа в актовій залі. Все б нічого, але у красуні з'явилися вуса, які примальовували фільтром. Кадр вийшов смішним і світлим.
"Боляче дивитися": блондинка з "Квартал 95" переборщила зі шпагатом, кадри конфузу
Екс-холостяк Макс Михайлюк розважився з молодою коханкою в машині: "Ух, яка коротенька сукня"
Долар за 100: до чого готуватися українцям, «з вуст президента прозвучала...»
"Можна отримати фінансову допомогу": кому чекати грошей з 15 липня після рішення Кабміну
"Ці малятка можуть стати обличчям реклами продукції для голитися. Наш проект стає більш мужнім", - написала Катерина.
Фанати не змогли написати коментарі або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "О, господи! Чарівна".
Раніше ми повідомляли, що 22-річна українська гімнастка, акторка "Квартал 95" Катерина Нікітіна розбурхала романтичним образом.
Дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала, судячи з фону, на даху високої споруди.
Катерина постала в облягаючому сірому топі і джинсових шортиках, блиснувши апетитними формами.
Нагадаємо, блондинка з "Квартал 95" переборщила зі шпагатом, кадри конфузу
А ще Politeka писала, що безсоромна зірка "Квартал 95" вразила зовнішністю, прикрившись одним рушником
Також Politeka повідомляла, що блондинка з "Квартал 95" вразила ідеальним рельєфом в обтягуючому топі