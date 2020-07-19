На что только не пойдешь ради красивых ножек

Актриса студии "Квартал 95" Екатерина Никитина похвасталась идеально гладкими ножками после процедуры

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала откровенные снимки на своей странице в Instagram. Судя по всему, она решилась на лазерную эпиляцию, а затем показала результаты.

Екатерина Никитина сфотографировалась на кушетке в центре косметологических услуг и показала, что красота требует жертв. На одном из снимков девушка прикрылась одним полотенцем, придерживая его рукой на груди. Очевидно, на ней даже нет нижнего белья. Актриса сделала губы "уточкой", а ее необычный образ довершили большие защитные очки. На другом же она кокетливо прикусила язык, демонстрируя обаятельную улыбку.

Ранее Екатерина Никитина показала свою необычайную гибкость и спортивную форму во время похода в горы. Забравшись на самую вершину, красотка выбрала большой камень и сделала стойку на руках, расставив ноги в шпагате. На ней были надеты тесные велосипедки, которые подчеркнули идеально мускулистые ноги.

«Замечательного понедельника вам, друзья! И помните, не существует недостижимых высот. Все барьеры только в нашем воображении», - написали в посте.

Напомним, блондинка из "Квартал 95" в микроскопическом бикини дотянулась языком до груди.

А еще Politeka писала, что блондинка из "Квартал 95" показала идеальный загар в купальнике, жена Кошевого в восторге.

Также Politeka сообщала, что эпатажная блондинка из "Квартал 95" устроила бесстыжие танцы у барной стойки.