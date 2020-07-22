Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в улюбленому образі
На кадрах красуня позувала в чорному халаті на кухні у себе вдома. Волосся Кумейко зібрала в хвіст, щоб не заважали. Анастасія дивилася в камеру, а після цього пустилася в танок біля холодильника. На другому кадрі зірка вже була у прозорому топі і штанях. Красуня дала заглянути в штани, які відсунула пальцем, щоб показати ідеальний прес. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Музика вирішує" та "Добре, покажу вам свій прес. Впевнено йду до своїх цілей", - підписала кадру Кумейко.
Курс 23 гривні за долар: розкрито небезпечна схема НБУ, заява міністра
Гривня готується до краху, українців приголомшили новим курсом: "Перед вихідними..."
Астаф'єва здивувала фігурою, приспустивши напівпрозоре плаття: "Вік бере своє"
НБУ добив українців новим курсом валют, долар і євро нещадні: що тепер буде з гривнею
Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ракурс вирішує, вид зверху ідеальний".
Повідомлялося, що Анастасія Кумейко блиснула неймовірними вигинами в наряді без штанів.
«Зібралася, і залишилася вдома», — коротко говориться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує у вбранні без штанів, виставивши напоказ ідеальні ноги. Мимо такої краси її шанувальники просто не могли пройти, про що говорять коментарі під фотографією.
Ми писали, що 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко порадувала шанувальників гарячими танцями.
Зірка облягла стрункі ніжки чорними лосинами.
Анастасія танцювала не одна, а зі своїми "двійниками", які з'явилися завдяки одному з додатків.
Нагадаємо, фігуриста екс-Nikita влаштувала небезпечні ігри у вузенькому боді і накидці
А ще Politeka писала, що фігуриста екс-Nikita блиснула ідеальним шпагатом, Волочкова не конкурент
Також Politeka повідомляла, що зухвала екс-Nikita залишилася зовсім без одягу і показала всім свої дыньки і арбузики