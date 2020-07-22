Відома українська співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе в улюбленому образі

На кадрах красуня позувала в чорному халаті на кухні у себе вдома. Волосся Кумейко зібрала в хвіст, щоб не заважали. Анастасія дивилася в камеру, а після цього пустилася в танок біля холодильника. На другому кадрі зірка вже була у прозорому топі і штанях. Красуня дала заглянути в штани, які відсунула пальцем, щоб показати ідеальний прес. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Музика вирішує" та "Добре, покажу вам свій прес. Впевнено йду до своїх цілей", - підписала кадру Кумейко.

Фанати нічого не змогли написати у коментарях або поставити лайки, але так і хочеться сказати: "Ракурс вирішує, вид зверху ідеальний".

Повідомлялося, що Анастасія Кумейко блиснула неймовірними вигинами в наряді без штанів.

«Зібралася, і залишилася вдома», — коротко говориться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованому знімку Кумейко позує у вбранні без штанів, виставивши напоказ ідеальні ноги. Мимо такої краси її шанувальники просто не могли пройти, про що говорять коментарі під фотографією.

Ми писали, що 34-річна українська співачка Анастасія Кумейко порадувала шанувальників гарячими танцями.

Зірка облягла стрункі ніжки чорними лосинами.

Анастасія танцювала не одна, а зі своїми "двійниками", які з'явилися завдяки одному з додатків.

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