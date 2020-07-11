Популярная украинская исполнительница и экс-Nikita Анастасия Кумейко похвасталась в лифте невероятной растяжкой
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Худой 2015», — коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на снимке Кумейко позирует в дерзком мини-платье, задрав ногу до неприличия. Растяжке звезды могла позавидовать даже скандальная российская балерина Анастасия Волочкова.
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А на другом опубликованном снимке Куймейко позирует в крохотном белье, демонстрируя на камеру внушительные прелести.
«Брови, фигура. В 2008 идеально было все», — говорится в подписи.
Обрати внимание, что поклонники Кумейко могли наблюдать красоту звезды лишь молча, ведь фотографиями она поделилась у себя в Сторис.
До этого мы рассказывали, что популярная украинская певица Анастасия Кумейко, прославившаяся как солистка группы Nikita, поделилась кадрами своих танцев в пикантном наряде.
Артистка поделилась новым видео в своем Инстаграм. Звезда, выступающая под псевдонимом DJ NANA, продемонстрировала свою любовь к еде прямо у себя на кухне.
На кадрах певица соблазнительно крутиться на месте, демонстрируя подтянутые ягодицы и идеальные ноги, а затем с любовью прижимается к холодильнику.
Напомним, экс-Nikita в ультра мини устроила "грязные" танцы со стулом: "Астафьева отдыхает".
Как сообщала Politeka, эффектная экс-Nikita показала жаркие занятия спортом на крыше: "Тело на 100 баллов".
Также Politeka писала, что экс-Nikita встала на голову и едва не выронила пышный бюст из бесстыжей маечки: "Глаза на лоб полезли".