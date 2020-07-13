Популярная украинская певица и бывшая солистка группы Nikita Анастасия Кумейко поделилась архивными фото, на которых позирует без одежды

Звезда, выступающая сейчас под творческим псевдонимом DJ NANA, поделилась архивными кадрами в разделе Сториз своего Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Так, красотка решила напомнить о своих самых горячих снимках за 2016 год. Она поделилась фотографиями, на которых позировала совершенно без одежды. Так, на одном из снимков Кумейко стоит в повязке на голове и очках, при этом, кроме этого на ней нет ничего. Певица «скромно» прикрывает грудь руками.

Еще на одном фото звезда лежит на кухонных тумбах, наполняя чайник водой из-под крана. При этом изюминки кадру добавляет тот факт, что из одежды на ней – только микроскопические трусики.

Кумейко также заметила, что в то время очень любила фрукты. В подтверждение она поделилась фотографией, на которой она позирует перед зеркалом совершенно голой, прикрывая свои самые пикантные места дыней и арбузом. На еще одном снимке Кумейко прикрыла обнаженную грудь стикером в виде яблока. Также она поделилась коллажем со своими фотографиями, где она прикрывает свою голую пятую точку половинками грейпфрута.

«Ха! В 16 я вообще была по фруктам…А еще я была блондинкой и шикарно готовила чай», - подписала кадры звезда.

Поклонники не смогли оставить комментариев под фото, так как они были опубликованы в Сториз.

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