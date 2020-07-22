Відома співачка Тетяна Котова, екс-солістка групи "ВІА Гра", показала себе і розповіла про зміни

Тетяна в цей раз позувала в велотреках і чорній футболці. Образ красуня доповнила стильними окулярами, а також кросівками і білими шкарпетками. Котова дивилася у вікно, задерши одну ногу на укіс підвіконня. На фото можна легко побачити пружну п'яту точку співачки, яка її не приховувала. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нехай не з понеділка, а з сьогоднішнього дня почнуться зміни, які змінять наше життя", - написала Тетяна.

Фанати поставили майже 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Відмінно сказано, згодна, нехай так і буде", "Хай так буде кожен день))", "Таня, у вас нарощені волосся?" "Ваші слова та богу в вуха, нехай так і буде", "Люблю спортивний стиль, фігура у вас дуже красива", "Господи, ну яка красуня", "Хай буде так. Відмінний заклик", "Пружність зашкалює".

Повідомлялося, що відома співачка Тетяна Котова показала себе і розповіла про успіх.

На фото красуня позувала в блакитному купальнику, а на голові можна побачити косинку. Тетяна лежала на великому ліжку на березі моря, а поруч можна побачити басейн. Котова без сорому демонструвала свою фігуру і засмагле тіло.

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