Известная певица Татьяна Котова, которая является бывшей солисткой группы "ВИА Гра", выставила напоказ загорелые прелести в купанике

Фотографию, сделанную во время отдыха на пляже красотка разместила на своей странице в Инстаграм, пишет Рoliteka.net.

На снимке певица развалилась в шезлонге в мини-купальнике черного цвета. Она продемонстрировала всем свои идеальные формы – стройное тело, накаченный пресс и упругий бюст.

«Сегодня 21-й день лета! А мы даже позагорать ещё не успели 🙈☀️ Но если морей пока не предвидится, да и солнечные ванные особо негде принимать в городских квартирах 🤪 можно, конечно, на балконе в бикини на радость соседям 😅 Но что делать, если соседи не особо рады и балкона тоже нет?», - написала Котова и поделилась различными рецептами, как получить красивый загар в домашних условиях.

Фолловеры просто обезумели от роскошного тела артистки и засыпали ее восторженными комплиментами. Всего за полчаса снимок понравился более 2 тысячам человек.

«Приветик Татьяна🔥🌹!💐💥🌹💫😘🌟💥Секси😘! Вы шедевр женской красоты и сексуальности🔥🔥🌹! И это правда🤔😘👍!!!», «Танюша ты прелесть❤️», «Ой Танюшка влюбиться можно фото отпад!», «Бесподобна😍», «Какие же бывают необычные певицы» - пишут в комментариях.

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