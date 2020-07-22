Українка з 13-м розміром грудей, Міла Кузнєцова показала свій скарб

Красуня в цей раз була в блакитній сукні в горошок з величезним декольте. Міла вирішила не надягати бюстгальтер, тому фанати могли насолодитися розкішним видом грудей. Образ Кузнєцова доповнила чорною пов'язкою на голові, а в руках тримала кота на ім'я Макс білого кольору. Зірка сиділа на дивані і посміхалася на камеру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нарешті-то моя зірка @cornishrexmax засвітилася на телебаченні!!!", - написала Міла.

Фанати поставили майже 600 лайків і написали коментарі:

"Мамин синок", "Красуня", "Якого розміру груди?", "Щасливий котик", "Розрив голови".

Повідомлялося, що 31-річна українська модель Міла Кузнєцова, видатний бюст якої відзначили в Національному реєстрі рекордів України, викликала фурор новим фото.

Пишногруда красуня опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала в червоній сукні в дрібний білий горошок з вражаючим декольте.

Раніше ми писали, що 31-річна українська модель Міла Кузнєцова разгорячила публіку зовнішнім виглядом і роздумами про літо.

Так, Міла в зеленому платті з хвилюючою зоною декольте стояла перед кущем з червоними квітами, поклавши руки на пояс. Природно, все увагу на вражаючих розмірів бюст красуні, який та без тіні збентеження демонструє.

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