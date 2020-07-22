Нова кохана 35-річного українського шоумена Володимира Остапчука Христина Горняк вразила схожістю із голлівудською "секс-іконою"

Як передає Рoliteka.net, дівчина опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому позувала на пляжі в червоному купальнику - майже такому ж, як у актриси Памели Андерсон в серіалі "Рятувальники Малібу". Так і в руках у Христини був спеціальний агрегат, з якими любила бігати біля кромки океану американська красуня в телешоу.

Христина з мокрим волоссям і сліпучою посмішкою застигла в кроці, ніби була готова зірватися й побігти когось рятувати. Варто зазначити, її стрункій фігурі могла б позаздрити сама Памела, образ якої скопіювала коханка Остапчука.

"Я врятую тебе!!! Пиши 🆘", - повідомила красуня під фото.

Користувачі кинулися коментувати побачене:

"Рятувальник Малібу 😍"

"Красуня🌸"

"Такі фотки в тебе круті, взагалі 😍"

"Який там класний білий пісочок😍😍😍"

Раніше ми розповідали, що Горняк похвалилася засмаглими принадами в жовтому бікіні. Дівчина прийняла жарку позу на білому піску, широко розставивши ноги, сидячи на колінах. В руках задоволена відпочинком Христина тримала коктейль з соломинкою.

Красуня зачесала вологе волосся назад і обдарувала фоловерів чарівною усмішкою, не приховуючи розкішних форм.

«Фото заряджена на позитив! А я продовжую заряджатися енергією сонця, наповнюватися і радіти життю! Кожен раз заходячи в море, голосно вимовляю: «я люблю тебе, ЖИТТЯ»! 🧡», - написала Христина.

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