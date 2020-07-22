Новая возлюбленная 35-летнего украинского шоумена Владимира Остапчука Кристина Горняк впечатлила сходством с голливудской "секс-иконой"
Как передает Рoliteka.net, девушка опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором позировала на пляже в красном купальнике - почти таком же, как у актрисы Памелы Андерсон в сериале "Спасатели Малибу". Да и в руках у Кристины был специальный агрегат, с которым любила бегать у кромки океана американская красотка в телешоу.
Кристина с мокрыми волосами и ослепительной улыбкой застыла в шаге, будто бы готова сорваться и побежать кого-то спасать. Стоит отметить, ее стройной фигуре могла бы позавидовать сама Памела, образ с которой скопировала любовница Остапчука.
"Я спасу тебя!!! Пиши 🆘", - сообщила красотка под фото.
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"Спасатель Малибу 😍"
"Красавица🌸"
"Такие фотки у тебя крутые, вообще 😍"
"Какой там классный белый песочек😍😍😍"
Ранее мы рассказывали, что Горняк похвасталась загорелыми прелестями в желтом бикини. Девушка приняла жаркую позу на белом песке, широко расставив ноги, сидя на коленях. В руках довольная отдыхом Кристина держала коктейль с соломинкой.
Красотка зачесала назад влажные волосы и одарила фолловеров очаровательной улыбкой, не скрывая роскошных форм.
«Фото заряжено на позитив! А я продолжаю заряжаться энергией солнца, наполняться и радоваться жизни! Каждый раз заходя в море, произношу громко: «я люблю тебя ЖИЗНЬ»! 🧡», - написала Кристина.
Напомним, что любовница Остапчука высказала все, что думает о рухнувшем браке телеведущего
Также Politeka писала, что Осадчая показала фото Остапчука с новой любовницей, гремит скандал.