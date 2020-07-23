Відома модель Кім Лі, яку називають корейською версією Кардашьян, зробила пікантне селфі

В Instagram у дівчини з'явилися спокусливі відео, на яких вона показувала свої груди великим планом, пише Politeka.net. Дівчина була одягнена в леопардове плаття з дуже глибоким декольте. Її великі апетитні «м'ячики» буквально вистрибували з сукні. Красуня розпустила волосся і використовувала фільтр, в результаті чого фото стали ще гарячіше.

Варто відзначити, що на одному з фото Кім Лі використовувала фільтр, схожий на той, яким постійно користується українська Кардашьян, київська модель Альона Омович. На фото Кім Лі навіть чимось віддалено нагадує українську зірку.

Раніше ми писали, що корейська Кардашьян блиснула ідеальною фігурою в помаранчевому купальнику. Дівчина позувала на природі, прикривши обличчя сонцезахисними окулярами. Кім Лі розбурхала красивим декольте, в якому виднілися пишні груди моделі.

Крім цього, нещодавно модель показала, як займається спортом. Вона одягла короткий топ і чорні шорти. На фото видніється прес і тонка талія красуні, але, схоже, що вона активно використовувала фотошоп для обробки цього знімка. Видно, що талія виглядає неприродно тонкою.

Нагадаємо, що пишний бюст корейської Кардашьян ледь не випав з екстремального декольте: мрія всіх чоловіків.

А ще Politeka писала, що безсоромна Кім Лі облачила значні принади в корсет: «Яка гарна душа!».

Також Politeka повідомляла, що Кім Лі вийшла на прогулянку у вузькому топі, засвітивши зайве: "Дитинко, помилуй".