Відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кім Кардаш'ян, показала незвичайний образ, прогулявшись

На фото красуня позувала в білому топі і коротких шортиках. Дівчина стояла посеред вулиці і залишила волосся розпущеним. Кім не соромилася показати пишний бюст, який випирав з тканини, а також ідеальний прес. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Оточуйте себе людьми, які вас рухають вперед", - написала Кім.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі:

"дуже красиво", "Відмінний постріл", "Помилуй, дитинко", "Я один з ваших найбільших шанувальників з Південної Азії", "Тоді я повинен бути там з тобою", "Ідеально на 100%".

Повідомлялося, що популярна модель Кім Лі похвалилася розкішним бюстом в екстравагантному вбранні.

«Ви робите мене краще», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кім Лі позує в зеленому вбранні з «бездонним» декольте, демонструючи розкішну фігуру.

Раніше ми писали, що відома модель і співачка Кім Лі показала себе в спокусливому вбранні.

На кадрах красуня показує себе в обтягуючому корсеті, який не тільки підкреслив талію, але і пишні груди Кім. Ліспокусливо вигнулась сидячи на пуфі, позуючи перед камерою максимально жарко.

Нагадаємо, корейська Кардашян засвітила нескромне бюст під пальмами

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