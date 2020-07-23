Известная модель Ким Ли, которую называют корейской версией Кардашьян, сделала пикантное селфи

В Инстаграм у девушки появились соблазнительные видео, на которых она показывала свою грудь крупным планом, пишет Politeka.net. Девушка была одета в леопардовое платье с очень глубоким декольте. Ее большие аппетитные «мячики» буквально выпрыгивали из платья. Красотка распустила волосы и использовала фильтр, в результате чего фото стали еще горячее.

Стоит отметить, что на одном из фото Ким Ли использовала фильтр, похожий на тот, которым постоянно пользуется украинская Кардашьян, киевская модель Алена Омович. На фото Ким Ли даже чем-то отдаленно напоминает украинскую звезду.

Ранее мы писали, что корейская Кардашьян сверкнула идеальной фигурой в оранжевом купальнике. Девушка позировала на природе, прикрыв лицо солнцезащитными очками. Ким Ли взбудоражила красивым декольте, в котором виднелась пышная грудь модели.

Кроме этого, недавно модель показала, как занимается спортом. Она надела короткий топ и черные шортики. На фото виднеется пресс и тонкая талия красотки, но, похоже, что она активно использовала фотошоп для обработки этого снимка. Видно, что талия выглядит неестественно тонкой.

Напомним, что пышный бюст корейской Кардашьян едва не выпал из экстремального декольте: мечта всех мужчин.

А еще Politeka писала, что бесстыжая Ким Ли облачила внушительные прелести в корсет: «Какая красивая душа!».

Также Politeka сообщала, что Ким Ли вышла на прогулку в узком топе, засветив лишнее: "Детка, помилуй".