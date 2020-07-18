Популярна модель Кім Лі, яка прославилася як корейська Кім Кардаш'ян, блиснула формами в одному корсеті
Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.
«Чи настільки прекрасна душею, щоб люди жадали твоїх вібрацій», — йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на знімку Кім Чи позує сидячи на ліжку в одному корсеті, демонструючи неймовірні форми. Красуня позує спиною на камеру, через що кадр виглядає ще більш привабливим.
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«Яка мисливиця, ульот», «здається, ангел загубився», «божественний вигляд», «фігурка просто краса», «на таку красу можна милуватися вічно», «у тебе такі вібрації, що аж до мене доходять», — пишуть її шанувальники.
До цього повідомлялося, відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кім Кардаш'ян, показала незвичайний образ, прогулявшись
На фото красуня позувала в білому топі й коротких шортиках. Дівчина стояла посеред вулиці й залишила волосся розпущеним. Кім не соромилася показати пишний бюст, який випирав з тканини, а також ідеальний прес.
"Оточуйте себе людьми, які вас рухають вперед", - написала Кім.
Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі ще більше компліментів своєму кумиру.
Нагадаємо, корейська Кардаш'ян засвітила нескромний бюст під пальмами
А ще Politeka писала, що корейська Кардаш'ян в напівпрозорому корсеті показала свій найбільш соковитий ракурс
Також Politeka повідомляла, що турецька Кардаш'ян осідлала спинку дивану, показавши ектрим-розмір