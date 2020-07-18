Популярна модель Кім Лі, яка прославилася як корейська Кім Кардаш'ян, блиснула формами в одному корсеті

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Чи настільки прекрасна душею, щоб люди жадали твоїх вібрацій», — йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на знімку Кім Чи позує сидячи на ліжку в одному корсеті, демонструючи неймовірні форми. Красуня позує спиною на камеру, через що кадр виглядає ще більш привабливим.

«Яка мисливиця, ульот», «здається, ангел загубився», «божественний вигляд», «фігурка просто краса», «на таку красу можна милуватися вічно», «у тебе такі вібрації, що аж до мене доходять», — пишуть її шанувальники.

До цього повідомлялося, відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кім Кардаш'ян, показала незвичайний образ, прогулявшись

На фото красуня позувала в білому топі й коротких шортиках. Дівчина стояла посеред вулиці й залишила волосся розпущеним. Кім не соромилася показати пишний бюст, який випирав з тканини, а також ідеальний прес.

"Оточуйте себе людьми, які вас рухають вперед", - написала Кім.

Фанати поставили понад 10 тисяч лайків і написали коментарі ще більше компліментів своєму кумиру.

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