Популярна модель Кім Чи, яка прославилася як корейська Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішним бюстом в екстравагантному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

«Ви робите мене краще», — коротко говориться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на опублікованому знімку Кім Чи позує в зеленому вбранні з «бездонним» декольте, демонструючи розкішну фігуру.

«Соковите яблучко», «так є!», «розкішна фігура», «бомбезний вигляд!», «вогонь-дівка», — пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, відома модель Кім Лі, яку називають корейської Кардаш'ян, показала сміливий образ, заінтригувавши того фанатів

На фото Кім позує в чорному напівпрозорому корсеті, а більше на красуні нічого не було. Дівчина залишила волосся розпущеним, а демонструвала свої форми перед дзеркалом. Можна завдяки цьому оцінити як розкішну п'яту точку, так і пишний бюст зірки.

"Довіртеся часу свого життя", - написала співачка.

Фанати поставили понад 3 тисяч лайків і написали коментарі.

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