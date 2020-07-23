Дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер знялася у фотосесії для дорослих

В Instagram у візажиста Луїджі Мурену з'явилися майже всі кадри з неймовірної фотосесії для Vogue Japan, пише Politeka.net. Номер з Кайєю на обкладинці вийшов під слоганом «Зараз саме час». Юна красуня позувала в різних епатажних образах, але найбільш шокуючим для фанатів стало фото з оголеною моделлю.

Незважаючи на те, що сама Сінді Кроуфорд не раз знімалася оголеною, поява її юної дочки в такому вигляді викликала обговорення в мережі. На одному з фото Кайя стояла на колінах повністю голою. З одягу на ній були лише ботфорти. Цікаво, що в мережі вже з'явилися малюнки, що зображують дівчину в такому вигляді.

Але якщо на попередньому фото Кайя прикрила груди руками, то ще на двох знімках її принади були виставлені на загальний огляд.

Варто відзначити, що роботу Гербер високо оцінили супермоделі, які теж неодноразово знімалися для Vogue. Наомі Кемпбелл та Ірина Шейк залишили позитивні відгуки під фото.

Додамо, що на обкладинці журналу модель була одягнена. Вона позувала для фото в мереживному боді і чорних обтягуючих лосинах. Коротку стрижку зірки поклали на одну сторону, а очі зробили чорними.

Нагадаємо, що Кайя Гербер відмовилася від білизни заради спекотної зйомки: «Вся в матір».

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