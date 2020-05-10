Дочка легендарної супермоделі 1990-х Сінді Кроуфорд Кайя Гербер стала обличчям модного журналу

18-річна красуня опублікувала на своїй сторінці в Instagram уривок зі зйомки для Vogue, передає Politeka.net. Дівчина була одягнена в неймовірне плаття з розрізом, який йшов через все тіло. Розріз торкнувся ноги, живота і грудей моделі. Красуня відмовилася від білизни, щоб плаття виглядало на ній на всі 100%. Доповнювала образ шнурівка, яка скріплювала розріз.

«Неймовірний досвід зйомки в Олімпійському храмі - це те, чим я буду дорожити вічно. Спасибі всім, хто зробив цю поїздку такою веселою, і спасибі Зевсу за те, що запросив нас у ваш прекрасний будинок», - підписала Гербер фото.

За день пост зібрав близько 148 тисяч лайків. В коментарях юній моделі залишили безліч компліментів.

«В такому платті і не підеш нікуди», «Вся в матір», «Гаряча», «Прикольно», «Привіт з Німеччини», «Прекрасна», «Я тебе так обожнюю», «Ніби класно, ніби грубо», «Королева», «Я так пишаюся тобою, дитинко», «Ти така мила», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Кайя Гербер поділилася іншими фото з цієї зйомки. Дівчина позувала для італійської версії журналу Vogue. Вона одягла чорну міні спідницю з рюшами і сорочку. Гербер підняла руки вгору, оголивши свій живіт.

Нагадаємо, що Кайя Гербер посвітила апетитними принадами під водою: «Зовсім як русалка».

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