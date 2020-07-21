18-річна починаюча модель Кайя Гербер, донька відомої супермоделі Сінді Кроуфорд, запаморочила голову одночасно брутальним і жіночним образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала на обкладинці японського Vogue.

Дівчина продемонструвала струнку й підтягнуту фігуру у вузьких шкіряних штанях і апетитні пружні "вишеньки" в напівпрозорому мереживному топі, який просто фантастично сидить на ній.

"@voguejapan вереснева обкладинка!! Спасибі всім, хто останніми працював зі мною перед карантином, як міг. Важко пропустити роботу, коли мене оточує так багато талановитих людей", - підписала цей спекотний знімок Кайя.

Користувачі кинулися обговорювати побачене, щедро обдаровуючи "копію Кроуфорд" компліментами. Деякі припустили, що з таким успіхом красуня скоро обжене модель і світську левицю Кендалл Дженнер, сестру Кім Кардашьян.

"Це найбожевільніше що було коли-небудь"

"Я просто помер ! 💀 😍"

"О, Боже, ти взагалі справжня?l🤩🤩🤩"

"Приголомшливо 🙌🏼❤️❤️❤️ ... хороша робота !!!"

"Найкраща дівчина в світі. Вітаємо, дорога @kaiagerber, з цим дивовижним модним Vogue. Я люблю, люблю це, крихітко Кайя. ❤️"

"Так мило і жіночно виглядаєш❣️"

"Як ніби ти точна копія своєї мами. Можливо, одного разу навіть обжене Кендалл Дженнер ... Хаха"

Раніше ми повідомляли, засмагла Кайя влаштувала фотосесію з цуценятами. Від цього фото переповнюють емоції, красуня явно знає, як привернути до себе увагу.

Нагадаємо, що Кайя Гербер посвітила апетитними принадами під водою: «Зовсім як русалка».

Як писала Politeka, Кайя Гербер задерла топ і показала, що успадкувала від мами: "Афродіта".

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