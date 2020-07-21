Дочка легендарної супермоделі Сінді Кроуфорд Кайя Гербер з'явилася на обкладинці популярного журналу в дуже пікантному образі

Як передає Politeka.net, 18-річна Кайя знялася для японського Vogue. На обкладинці журналу юна модель з'явилася в чорних шкіряних штанях і напівпрозорому боді, яке ледь прикрило принади моделі. Її образ доповнив яскравий вечірній макіяж і незвичайна зачіска.

Але судячи з наступного посту Кайї, в якому вона опублікувала відразу три знімки, які будуть всередині журналу, на одному боді зірка не зупинилася. Красуня позувала в мереживних панчохах і чорному лакованому боді. Також вона приміряла на себе чорну спокусливу сукню з вирізами з боків. Але самим відвертим виявився кадр, на якому Гербер з'явилася топлес. Вона була одягнена в чорний корсет, а її груди були повністю оголені. Зверху красуня накинула чорний піджак.

За 20 хвилин пост моделі оцінили майже 45 тисяч осіб. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Давай підтримаємо Кайю», «Дівчинка! Ти супер», «Виглядаєш приголомшливо», «Це статус супермоделі», «Дуууже епічно», «Переплюнула навіть мати», «Занадто гаряче», «Солодка», «Вау», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що дочка Сінді Кроуфорд потрапила в біду. Вона поділилася з шанувальниками знімком, на якому позувала в білизні і з гіпсом на руці.

Нагадаємо, що Кайя Гербер в шкірі і мереживах спокусила пружним тілом: "Обжене навіть Кендалл Дженнер".

Як повідомляла Politeka, Кайя Гербер похвалилася пухнастими грудочками: "Неймовірні".

Також Politeka писала, що Сінді Кроуфорд показала свої гарячі тренування: "Тепер зрозуміло, звідки таке тіло".