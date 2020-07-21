Известная украинская певица Алина Гросу показала себя на отдыхе
Красотка в этот раз позировала темном купальнике, а образ дополнила стильными черными очками. Алина сидела на лавочке, демонстрируя свои прекрасные ножки, которые успели загореть. Волосы Гросу оставила распущенными, а сама смотрела в объектив камеры. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
"Какая температура сейчас в вашем городе?)))", - написала Гросу.
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Фанаты поставили почти 12 тысяч лайков и написали комментарии:
"О Грибовка) я рядом живу кстати ) Алин, пошли на пиво)))", "О, наконец-то педикюр", "Очень крутые формы", "Привет, а в каких ты еще фильмах снималась(кроме испытание?) хочу посмотреть))", "Аж телефон вспотел", "Красивая Барби".
Сообщалось, что певица Алина Гросу похвасталась фигурой в купальнике.
На фото Гросу позирует, стоя в море. На ней надет сиреневый купальник. Белокурые волосы артистки распущены. А глаза прикрыты солнцезащитными очками.
Ранее мы писали, что певица Алина Гросу решила выйти на прогулку в "хищном" наряде, который подчеркнул ее красоту.
Она регулярно балует родных вкусняшками, а также делится своими рецептами в сети, записывая процесс готовки блюд на видео.
Напомним, мокрая Гросу устроила развлечения на море и посветила прелестями
Также Politeka писала, что Гросу без стыда показала в крохотном купальнике, как выглядит рай
А еще Politeka сообщала, что пышногрудая Алина Гросу еле удержала платье на ветру, неожиданные кадры