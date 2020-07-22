Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна справила Ліза фурор зворушливою фотографією

Як повідомляє Politeka.net, миле сімейне фото з'явилося на фан-сторінці шестирічної Єлизавети. (Щоб переглянути фото - проскрольте вниз)

На знімку зображено, як Максим Галкін сидить біля столу, тримаючи на руках маленьку дочку. Дівчинка горнеться до батька і обіймає його.

Миле фото схоже, просто убило всіх фоловерів облікового запису.

«Так сильно любить тата, красунчики. Папа цвіте. Супер дітки», «Татова Доця..», «Які зворушливі обнімашки», «Як же дітям пощастило з татом», «Як зворушливо! Тато-дуже важливо в житті дівчаток», «Тато, і правда, класний», «Так приємно на вас дивитися, завжди стільки позитиву. Удачі Вам!!!», «татова Донька🙏🍀 ЛЮБОВ в очах Єлизавети», «Красунчик папуля, а Лізонька маленька супер зірка!», «З татом такі теплі стосунки. Мама з ними тримається прохолодно», «А мені дуже подобається коли Макс кучеряшка!!! Правда відразу, а не на російського шоумена», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, син Пугачової і Галкіна показав батькові "запрещенку", відео: "Таточку, сенсація!"

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