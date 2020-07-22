Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян, раскрыла секрет поддержания стройной фигуры
Как передает Politeka.net, красотка опубликовала свежие снимки в своем микроблоге в Инстаграм, на которых предстала в одной из косметологических клиник.
Горячая брюнетка обтянула свои упругие формы в белую сеточку - костюм идеально подчеркнул все изгибы и округлости. Девушка без тени смущения позировала в самых разнообразных позах на кушетке.
В руках Алена держала некий агрегат. По ее словам, этот аппарат для специального массажа, который помогает убрать лишний жир.
"Потратьте 10 минут своего времени на массаж и уже на втором сеансе вы увидите результат🔥 Этот аппарат воплощает собой самую эффективную методику в борьбе с лишним весом! Убрать лишний жир и повысить упругость при этом ничего не делая? Легко 👌🏻", - подписала Омович фото.
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Пользователи кинулись комментировать увиденное, наградив модель комплиментами:
"Идеальная 🔥"
"Что бы ты ни делала, ты выглядишь фантастически 😍😍 Удачного дня, красавица Алена! 👋😊"
"Такая идеальная женщина, вау, красивый макияж, потрясающая горячая поза и внешний вид, изумительный наряд, который так хорошо смотрится на тебе, моя любимая номер 1, мне очень нравится картинка"
Ранее мы сообщали, Омович впечатлила видом в прозрачном боди, растянувшись в полный рост у открытого балкона.
"Шикарная фигура😻 Алёна когда сделаешь фото с балконами, так скучаю))"; "Очень красиво🤤❤️😻"; "Вы стратосферная красавица 😘 💥"; "Клёвая фотка 👍🔥 тебе бы в ножки побольше мяса и была бы идеальной", - не удержались ее поклонники.
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