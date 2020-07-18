Киевская модель Алена Омович, которую прозвали украинской версией Ким Кардашьян, сверкнула своими необъятными прелестями, лежа на кровати

У себя в Инстаграм девушка опубликовала свежее фото, на котором позировала в тесном черном корсете, пишет Politeka.net. Омович лежала на белых простынях, а ее главная гордость чуть не выпрыгивала из наряда. Красотка сделала селфи, акцентировав внимание на своих прелестных формах.

Менее чем за час пост Омович собрал более 5 тысяч лайков. В комментариях ей оставили как слова поддержки, так и критичные замечания.

«Вы подопытный кролик)», «Любимое фото старое», «Красотка», «Зая», «Горячая», «Ты выглядишь очень мило», «Удачного дня, красавица!», «Ого, какие большие», «Привет, моя красавица», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что украинская Кардашьян показала, какой она была до многочисленных пластических операций. На фото девушка позировала в красном купальнике. По снимку видно, что в юности у красотки совсем не было груди. Сейчас же у нее шестой размер. Кроме этого, видно, что модель исправила себе нос. На старом фото видно, что нос у нее был немного другой формы, чем сейчас. Как известно, чтобы добиться такой формы груди как сейчас красотка перенесла три операции.

Напомним, что Алена Омович натянула на огромные прелести белье не по размеру: "Просто замечательная".

Как сообщала Politeka, Алена Омович раскорячилась на стуле в экстра-мини, засветив лишнее: "Это мои первые фото с...".

Также Politeka писала, что Алена Омович в мини-топе показала аппетитные формы во всех ракурсах: фото соблазнения.