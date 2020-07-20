Модель и инстадива Алена Омович, которую в сети называют украинской Кардашьян, приготовила пользователям сюрприз

Как передает Politeka.net, звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором растянулась перед зеркалом в откровенном наряде.

Девушка примерила прозрачный боди, сквозь тонкую ткань которого виден каждый изгиб ее "отточенного" тела. Красотка никогда не стеснялась демонстрировать свои прелести - как и в этот раз. Омович дополнила роскошный образ меховым воротником, накинутым на плечи.

Алена подняла руку вверх и вытянула вперед ножку, посмотрев в камеру телефона.

В подписи модель обрадовала поклонников призами:

"Наконец я могу вас порадовать подарками 😍🥳 Стартовал мой именной гив, где кому-то из вас я подарю 50 000 грн просто за подписку на конкурсный аккаунт и спонсоров @omovych_dreams ❤️ А так же 10 000 за активность 😈 Переходите и выполняйте условия, если будете учавствовать оставьте любой смайл под этим постом 🙏🏼🔥", - сообщила Омович.

Пользователи кинулись комментировать увиденное, не скупясь на комплименты:

"Шикарная фигура😻 Алёна когда сделаешь фото с балконами, так скучаю))"

"Очень красиво🤤❤️😻"

"Вы стратосферная красавица 😘 💥"

"Идеальная 😍😍"

"Клёвая фотка 👍🔥 тебе бы в ножки побольше мяса и была бы идеальной"

"Не фонтан, но брызги есть. 👍"

Ранее мы сообщали, Омович соблазнила видом в крохотном желтом платье. Девушка позировала на природе, расположившись на подстилке. Она подставила лицо солнечным лучам, томно закрыв глаза.

Напомним, грудастая украинская Кардашьян прямо на кровати вывалила напоказ свои «арбузики»

А еще Politeka писала, что украинская Кардашьян раскорячилась на стуле в экстра-мини, засветив лишнее

Также Politeka сообщала, что украинская Кардашьян в мини-топе показала аппетитные формы во всех ракурсах