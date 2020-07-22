34-річна російська співачка і телеведуча, зірка проекту "Дом-2" Ольга Бузова розповіла, через що їй довелося пройти, щоб досягти слави і багатства

Як передає Рoliteka.net, артистка опублікувала свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, на якому постала у двох "іпостасях" (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, постановочні кадри були зняті в готелі. Бузова-покоївка бачить себе нинішню - шикарну красуню в червоному платті і з короною на голові, і не може повірити своїм очам.

Зізнання Ольги вразило публіку:

"2 Олі... зараз одна, друга з минулого. І обидві реальні 😳 Так, колись я дійсно мила підлоги і підмітала вулиці. Вставала о 6 ранку, щоб встигнути це зробити перед інститутом, і заробити маленькі, але грошики😏 І цим відео я хочу сказати одне: все у ваших руках! ✊🏻 Ніколи не знаєш, як зміниться твоє життя завтра, але кожен з вас може змінити своє життя вже сьогодні 🙏🏻 Важливо бути наполегливим і працьовитим, адже для досягнення своїх цілей часто треба попрацювати✊🏻✊🏻✊🏻 Що я роблю і донині 🤷🏻‍♀️"

Користувачі кинулися обговорювати побачене:

"оль а що сталося? криза через карантин? працюєш покоївкою?"

"Як круто, коли людина росте 🤗❤️ Своєю працею домагається багато чого 👌"

"Ти найкраща ❤️ 🙏🏻 Мотивуєш людей 🥰"

"Регочемо і дивуємося😂"

"Тільки чомусь Оля з презирством подивилась на себе в минулому...або мені здалося?"

"Оля, це просто неймовірно 😍 прямо до сліз😢🙈"

Раніше ми повідомляли, на одному з останніх фото Бузову з довгим чубчиком і незвичним макіяжем порівняли з китаянкою. Зірка з'явилася в мікрокостюмчику: топі і спідниці, які вигідно підкреслили іі підтягнуту фігуру.

Нагадаємо, скандальна Бузова влаштувала шоу в купальнику біля басейну: "Ось це фігура!".

А ще Politeka писала, що Бузова скопіювала Ивлееву і зганьбилася новим відео з відвертими образами.