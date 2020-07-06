Российская певица и телеведущая Ольга Бузова помирилась с сестрой после длительного конфликта

Как передает Politeka.net, об этом свидетельствует общее фото на странице знаменитости в Инстаграм. Красотка поделилась снимком, на котором сидела рядом с сестрой Анной и еще одной женщиной. Все девушки были накрашены и красиво одеты.

«Наконец-то вместе», - подписала фото звезда.

За день фото собрало более 700 тысяч лайков. В комментариях стали бурно обсуждать Анну, которая появилась в профиле у Бузовой после длительного конфликта между сестрами. Не сдержалась актриса Кристина Асмус и поставила лайк под фото звезды.

«Игра называется: «Найди натуральность», «Сестренка просто бомба», «Радостно видеть Вас с сестрой! Все такие красотки», «Зачем она держит твою руку?», «Я так счастлив за вас», «Ну наконец-то вы с сестрой», «Наконец-то помирились», «Это счастье, когда сестры вместе!», - пишут пользователи сети.

Не прошли поклонники и мимо внешности Бузовой. Одна из подписчиц отметила, что певица много пользуется фотошопом.

«Не могу понять, что именно делает Оля в фотошопе, что становится похожа на китайскую девочку... Нос укорачивает - это очевидно, сглаживает морщины, а ещё что?», - задаются вопросом люди.

Ранее мы писали, что Ольга Бузова сильно поссорилась с сестрой и вычеркнула ее из своей жизни. По наблюдениям поклонников, сестры не общались около двух лет. Точных причин конфликта ни одна из сторон не озвучивала.

Напомним, что эпатажная Бузова покорила красотой тела, прикрывшись одним букетом: "Отпад!".

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