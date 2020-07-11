Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала смелый образ и рассказала о своей жизни

На фото Ольга позировала в красном купальнике в горошек, который оказался довольно маленьким. Образ красотка дополнила стильными очками, а волосы собрала в хвост. Бузова стояла у бассейна и для того, чтобы фото вышло более пикантным, потянула за веревочку купальника. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Запишите на страницах своего сердца, что каждый день является лучшим в году, я люблю тебя жизнь", - написала Бузова.

Фанаты поставили более 150 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Каждый день лучший!", "Нереальная", "Миром правит любовь", "Оля красавица! Необыкновенная, яркая! Лучик солнца", "хорошего отдыха", "слишком прекрасна для этого мира", "Почему так часто пропадаешь?","Вот это фигура!".

Напомним, российская певица и телеведущая Ольга Бузова показала фигуру во всей красе.

В одном из последних постов звезда представила жаркое фото в голубом топе на молнии. Судя по выпирающим признакам, Бузова забыла надеть белье и при этом немного расстегнула молнию, чтобы добавить кадру некой пикантности.

Длина топика позволила рассмотреть упругий живот звезды и ее тонкую талию.

Напомним, Бузова после скандала с Жан-Клодом Ван Даммом отметилась новым позором

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