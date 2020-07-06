Известная российская телеведущая Ольга Бузова показала себя в смелом образе из-за жары

На кадрах Ольга стоит в тапках и купальнике на крыше одной из высоток Москвы. После этого она уже себя показала в топе и шортах, а последний йобраз был в черной футболке. Все бы ничего, но фанаты нашли очень много схожести с роликами от Насти Ивлеевой. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Ну что, мои хорошие, доброе утро. Врываемся в новую неделю. В Москве Жара - ловите мое настроение .

Какие планы?", - написала Бузова.

Фанаты посмотрели видео почти 2 миллиона раз и написали множество комментариев:

"Можно же что то своё придумать, а не за Ивлеевой копировать...", "Ивлеева покинула чат))))", "Ивлеевой привет", "Зачем повторять всё за Настей", "У ивлеевой переходы лучше", "Простите, Ивлеева с Алика?", "Неплохой закос под Ивлееву", "Ивлеева 2.0", "Жалкая породия на Ивлееву".

Сообщалось, что российская певица и телеведущая Ольга Бузова помирилась с сестрой после длительного конфликта.

Об этом свидетельствует общее фото на странице знаменитости в Инстаграм. Красотка поделилась снимком, на котором сидела рядом с сестрой Анной и еще одной женщиной. Все девушки были накрашены и красиво одеты.

Напомним, Потап решил «променять» Каменских на Бузову, горячее видео наделало шум

А еще Politeka писала, что дерзкая Бузова разделась на крыше ради пикантного кадра

Также Politeka сообщала, что эпатажная Бузова устроила жаркие танцы на крыше высотки, кадры



