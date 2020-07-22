Відома українська співачка Злата Огневич показала себе і здивувала пластикою

На фото красуня позує в лосинах, шкарпетках і топі. Злата стала на шпагат, показуючи ідеальну розтяжку. На фото також можна легко оцінити і підтягнуті форми Огневич. Волосся зірка вирішила залишити розпущеним, а сама усміхалася на кадрах. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Всім здоров'я! А я піду вип'ю грейпфрутовий фреш після тренування в супер-студії", - написала Злата.

Фанати поставили майже 2 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ну нічого собі", "Злата, ти красуня", "Молодець, круто тренуєшся. І твій шпагат супер, неймовірно просто", "А ще корисно тягнутися розставивши руки вгору і в бік по 1~ 2 хвилини по 2 - 3 рази на день...", "Залік", "Ти просто бомба, ракета".

Повідомлялося, що відома українська співачка Злата Огневич похвалилася фігурою в сукню в золотих тонах.

Так, Злата була в плаття на тонких бретелях, яке підкреслило її форми. Дівчина присіла на стілець і яскраво посміхалася. Її образ завершували сережки і безліч перснів на пальцях. Огневич виглядала яскраво і свіжо.

Раніше ми повідомляли, що відома українська співачка Злата Огневич показала своє вміння в гімнастичних стрічках.

На фото Злата позувала в червоному комбінезоні, у якого була відкрита спина. Огневич зібрала волосся в хвіст, щоб не заважали, а сама парила а повітрі серед гімнастичних стрічок.

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