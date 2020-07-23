Популярну російську телеведучу і блогера Настю Івлеєву запідозрили в тому, що вона копіює образ відомої британської співачки Дуа Ліпи

Як передає Politeka.net, на це звернули увагу шанувальники. Вони стали обговорювати це питання на фан-сторінці і навіть створили колажі, які підтверджують це.

«Настю Івлеєву звинувачують у тому, що вона нахабно копіює Дуа Ліпу. Як ви думаєте є схожість?», - підписали серію фото автори акаунту.

Варто відзначити, що думки на цей рахунок у фанатів розділилися.

«Так, схожість є, але те, що Настя копіює Дуа Ліпу - це не так. Я не думаю, що Настя скопіювала Дуа Ліпу. Може взагалі Настя перша так одяглася», «Івлеєва навіть не раз говорила, що вона не заперечує цей факт», «А чому б і ні? Насті дуже пасує)», «Трохи схожі, але видно де Настя», «Точь в точь», - пишуть користувачі мережі.

Варто відзначити, що при аналізі сторінок в соцмережах стає зрозумілим, що копіювання дійсно є. Івлеєва не тільки наслідує стиль британської поп-діви, але навіть запозичує в неї ідеї для фото. Наприклад, фото з коханим і маскою на обличчі.

Втім, образи Івлеєвої змінюються дуже часто. І далеко не всі вони схожі на стиль Ліпи. Ймовірно, артистка надихається й іншими зірками.

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