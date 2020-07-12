Популярна російська телеведуча і блогер Настя Івлєєва з «Орла і Решки» постала перед шанувальниками в дуже стильному образі

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram дівчина опублікувала пару селфі, на яких позує в стильному вбранні, передає Politeka.net.

На фотографіях Івлєєва – в напівпрозорому топі з довгим рукавом, що відкриває підтягнутий живіт, і довгій спідниці з легкої тканини, яка облягає фігуру на стегнах і вільно спадає хвилями вниз.

Стилісти продумали не тільки наряд Насті, але і її макіяж і зачіску. Волосся зібране в два нібито недбалих закручених пучка, на обличчі – ідеальний макіяж, що виразно підкреслює очі і губи.

Особливу увагу привертає манікюр телемандрівниці, а також маленьке татуювання у вигляді черепа на середньому пальці.

«Настюх, ти найкраща», «Шикарна», «Вау!», «Ти така красуня!», «Дуа Ліпа,невже це ти?» – пишуть шанувальники. Знайшлися й ті, хто побачив схожість Насті з британською співачкою Дуа Лыпою.

Не так давно ми розповідали, що Івлєєва вразила шанувальників черговим перевтіленням. Вона опублікувала відео, в якому постала у вбранні з оголеними плечима і без макіяжу. У якийсь момент вона нахиляється вперед, а в наступну секунду дівчина з'являється в образі ельфа: з довгими вухами і крилами за спиною. Сама вона виконує яскравий танок на камеру, демонструючи елегантність і красу.

Нагадаємо, що Івлєєва з "Орла і решки" прийняла звабливу позу заради гарячого кадру на авто: "Бомбіта".

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