29-річна російська блогерша і екс-ведуча шоу "Орел і решка" Настя Івлеєва влаштувала фурор за допомогою крутого відео для молодіжної мережі ТікТок

Красуня поділилася роликом з шанувальниками в Instagram, передає Politeka.net. Івлеєва постала перед шанувальниками в своєму звичайному вигляді. Вона була без макіяжу, у неї було акуратно зачесане волосся. Зірка була одягнена в білий топ. Після короткої презентації Настя вирішила різко змінити імідж. Це відбулося за секунду за допомогою монтажу. Тепер Івлеєва була абсолютно в протилежному образі. Вона одягла яскравий корсет, зробила вечірній макіяж, а на голові зробила зачіску, схожу на зачіску персонажа коміксів Харлі Квінн. До речі, прихильники відразу ж звернули увагу на цей факт.

За дві години пост телеведучої подивилися майже 2 мільйони разів. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Балавніца! Настюшка небезпека! Ти вогонь», «Коли в тобі дві особистості, але друга сильніше», «Це можна переглядати вічно», «Схожа на Харлі Квінн», «Чудова», «Королева Тік Току», «Настюша ти прям бомбезна!!!», - пишуть користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Настя Івлеєва запустила нове шоу, в якому взяв участь Микола Басков. Судячи з промо Басков не проти сколихнути публіку божевільною витівкою.

Нагадаємо, що Івлежва з "Орла і решки" ефектно присіла в майці-алкоголичці: "народ хоче Елджея, а не...".

Як повідомляла Politeka, Івлеєва з змусила Баскова спливати слиною, Галкін не витримав: "Винос мозку", кадри.

Також Politeka писала, що Івлеєва розчипірилася в ліфчику, засвітивши зайве: "Елджей так впливає?".