Популярную российскую телеведущую и блогера Настю Ивлееву заподозрили в том, что она копирует образ известной британской певицы Дуа Липы

Как передает Politeka.net, на это обратили внимание поклонники. Они стали обсуждать этот вопрос на фан-страничке и даже создали коллажи, подтверждающие это.

«Настю Ивлееву обвиняют в том, что она нагло копирует Дуа Липу. Как вы думаете есть схожесть?», - подписали серию фото авторы аккаунта.

Стоит отметить, что мнения на этот счет у фанатов разделились.

«Да, схожесть есть, но то, что Настя копирует Дуа Липу - это не так. Я не думаю, что Настя скопировала Дуа Липу. Может вообще Настя первая так оделась», «Ивлеева даже не раз говорила, что она не отрицает этот факт», «А почему бы и нет? Насте очень идёт)», «Чуть-чуть похожи, но видно где Настя», «Точь в точь», - пишут пользователи сети.

Стоит отметить, что при анализе страниц в соцсетях становится понятным, что копирование действительно есть. Ивлеева не только подражает стилю британской поп-дивы, но даже заимствует у нее идеи для фото. Например, фото с любимым и маской на лице.

Впрочем, образы Ивлеевой меняются очень часто. И далеко не все они похожи на стиль Липы. Вероятно, артистка вдохновляется и другими звездами.

Напомним, что Ивлеева из "Орла и Решки" поменяла стиль и ошеломила новым образом: "Дуа Липа, ты ли это?".

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