Популярную российскую телеведущую и блогера Настю Ивлееву заподозрили в том, что она копирует образ известной британской певицы Дуа Липы
Как передает Politeka.net, на это обратили внимание поклонники. Они стали обсуждать этот вопрос на фан-страничке и даже создали коллажи, подтверждающие это.
«Настю Ивлееву обвиняют в том, что она нагло копирует Дуа Липу. Как вы думаете есть схожесть?», - подписали серию фото авторы аккаунта.
Стоит отметить, что мнения на этот счет у фанатов разделились.
«Да, схожесть есть, но то, что Настя копирует Дуа Липу - это не так. Я не думаю, что Настя скопировала Дуа Липу. Может вообще Настя первая так оделась», «Ивлеева даже не раз говорила, что она не отрицает этот факт», «А почему бы и нет? Насте очень идёт)», «Чуть-чуть похожи, но видно где Настя», «Точь в точь», - пишут пользователи сети.
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Стоит отметить, что при анализе страниц в соцсетях становится понятным, что копирование действительно есть. Ивлеева не только подражает стилю британской поп-дивы, но даже заимствует у нее идеи для фото. Например, фото с любимым и маской на лице.
Впрочем, образы Ивлеевой меняются очень часто. И далеко не все они похожи на стиль Липы. Вероятно, артистка вдохновляется и другими звездами.
Напомним, что Ивлеева из "Орла и Решки" поменяла стиль и ошеломила новым образом: "Дуа Липа, ты ли это?".
А еще Politeka писала, что Дуа Липа выронила грудь из непослушного бикини и без стеснения показала фото: опасный ракурс.
Также Politeka сообщала, что дерзкая Ивлеева кардинально сменила имидж у всех на глазах: «Похожа на…».