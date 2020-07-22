Меган Маркл і принц Гаррі, схоже, готуються стати батьками вдруге

Зоряну пару помітили на виході одного з центрів планування сім'ї, і навіть встигли сфотографувати. Знімок вже з'явився в Мережі. (Щоб подивитися – проскролльте вниз)

При цьому наголошується, що Меган Маркл нібито тримає в руках ліки, необхідні для жіночого здоров'я.

Зазначимо, про те, що дружина принца Гаррі, 38-річна Меган Маркл, можливо, вагітна, ЗМІ почали писати на початку липня.

Зазначалося, що у зв'язку з цікавим положенням дружина принца Гаррі перестала з'являтися на публіці, вона намагається більше відпочивати.

Повідомлялося, що подружжя вже не тільки придумали ім'я для майбутнього малюка, але і повідомили новину королеві Єлизаветі ІІ.

За чутками, Маркл розповіла бабусі свого чоловіка про другу вагітність 6 травня, коли їхні з Гаррі синові Арчі виповнився рік.

Ще раніше спеціаліст з питань королівський сім'ї Мелані Бромлі заявляла, що поява другого спадкоємця трапиться "дуже скоро". А джерела, близькі до пари, повідомляли, що Гаррі і Меган дійсно хотіли б мати велику сім'ю, брати і сестри для Арчі входять в їх плани.

А букмекери навіть приймали ставки на появу другої дитини герцогів Сассекских в 2020 році.

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