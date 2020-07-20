Стало известно, почему Кейт Миддлтон могла перестать общаться с Меган Маркл
Об этом пишет британский таблоид Daily Star.
СМИ долгое время сообщали, что между герцогинями пробежала "черная кошка", а причиной этого считали тяжелый характер бывшей звезды Голливуда.
Королевский биограф Том Куинн уверяет, что Меган Маркл огорошила Кейт Миддлтон своим отношением к дворцовому персоналу.
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По словам биографа, однажды Меган Маркл накричала на одну из слуг и этим оттолкнула от себя Кейт Миддлтон.
«Это было началом их размолвки», - утверждает Куинн.
Далее от Меган Маркл отвернулся и принц Уильям, который сперва пытался заступиться за звезду Голливуда.
«После инцидента с одним из сотрудников дворца, возникло некое охлаждение… Гарри считал, что Меган судят слишком строго. Видимо, он рассуждал так: «Она новичок в королевской семье, вы должны учесть тот факт, что она иногда будет раздражаться, у нее могут быть истерики»… Гарри поддержал Меган – это было неизбежно, но вызвало трещину в его отношениях с Уильямом и Кейт. Они начали избегать друг друга», - продолжил Куинн, раскрывая детали конфликта в королевском дворце.
Биограф признался, что Меган Маркл и Кейт Миддлтон пытались стать близкими подругами, но их надежды не оправдались по нескольким причинам.
«Их объединяло только то, что Кейт вышла замуж за Уильяма, а Меган - за Гарри», - резюмировал Куинн общаясь с британскими журналистами.
Также мы рассказывали, что супруга британского принца Гарри, бывшая голливудская актриса Меган Маркл имеет амбициозные планы на будущее.
С тех пор как Меган Маркл и принц Гарри уехали из Великобритании, они активно выступали по ряду политических вопросов. Вероятно, причиной переезда Меган Маркл и принца Гарри в США стало желание Меган приобщиться к политической жизни.
В частности, титула герцогини оказалось недостаточно, поэтому жена принца Гарри имеет намерение баллотироваться в президенты США.
Напомним, что Новый удар для Меган Маркл и принца Гарри, Елизавета II не пожалела супругов.
Как Politeka писала, новые проблемы в семье Маркл и Гарри, герцоги могут вернуться во дворец.
Также Politeka сообщала, что обиженная Меган Маркл закатила истерику из-за Кейт Миддлтон.