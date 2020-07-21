Появились новые подробности громкого конфликта между Меган Маркл и Кейт Миддлтон

Об этом пишет таблоид Daily Star.

По словам королевского фотографа Тома Куинна, герцогини сперва пытались наладить отношения, поскольку на девушек сильно давило общество.

Но Меган Маркл чувствовала себя ущемленной, когда они были вынуждены с Гарри жить в небольшой резиденции герцогов Кембриджских.

Однажды Меган Маркл накричала на слугу, который отказался выполнять ее поручение, сославшись на то, что он работает на Кейт Миддлтон. Жена принца Уильяма сразу же заступилась за подчиненного и была расстроена несдержанным поведением невестки, которая впала в истерику и топала ногами.

После этого инцидента отношения между Маркл и Миддлтон окончательно испортились. Жена Гарри была уверена, что слуга не уделил ей должное внимание, а Миддлтон не заступилась за нее, хотя должна была.

Принц Гарри узнал об этом инциденте и заявил, что с его Маркл якобы поступили несправедливо. С тех пор отношения между парами стремительно охладели, им стало все сложнее понимать друг друга и находить компромиссы, поэтому герцоги Сассекские переехали из резиденции старшего сына принцессы Дианы.

Также мы сообщали, что Меган Маркл словила "звездную болезнь". Герцогиня опасается за наследника, ведь годовалый Арчи совсем не общается со сверстниками.

Но желание помочь сыну, по информации СМИ, оказалось не таким уж и сильным. Маркл считает, что они с Арчи не могут присоединиться к таким группам. И на это, как считает бывшая звезда Голливуда, есть немаловажная причина.

Супруга принца Гарри считает себя важной персоной, которая не должна заниматься простыми вещами.

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