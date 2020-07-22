Меган Маркл и принц Гарри, похоже, готовятся стать родителями во второй раз
Звездную пару засекли на выходе одного из центров планирования семьи, и даже успели сфотографировать. Снимок уже появился в Сети. (Чтобы посмотреть – проскролльте вниз)
При этом отмечается, что Меган Маркл якобы держит в руках лекарства, необходимые для женского здоровья.
Отметим, о том, что супруга принца Гарри, 38-летняя Меган Маркл, возможно, беременна, СМИ стали писать в начале июля.
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Отмечалось, что в связи с интересным положением жена принца Гарри перестала появляться на публике, она старается больше отдыхать.
Сообщалось, что супруги уже не только придумали имя для будущего малыша, но и сообщили новость королеве Елизавете ІІ.
По слухам, Маркл рассказала бабушке своего супруга о второй беременности 6 мая, когда их с Гарри сыну Арчи исполнился год.
Еще раньше специалист по вопросам королевский семьи Мелани Бромли заявляла, что появление второго наследника случится "очень скоро". А источники, близкие к паре, сообщали, что Гарри и Меган действительно хотели бы иметь большую семью, братья и сестры для Арчи входят в их планы.
А букмекеры даже принимали ставки на появление второго ребенка герцогов Сассекских в 2020 году.
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