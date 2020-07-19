Пропасть между Меган Маркл и королевой Елизаветой становится все больше и больше

Меган Маркл и принц Гарри избавились от выполнения целого ряда протокольных обязанностей и многих льгот. Кроме того, пришлось знаменитой парочке отказаться от популярных королевских традиций - а это сильно бьет по самолюбию Маркл.

А 4 августа в день рождения Меган в Вестминстерском аббатстве не будут звонить колокола, что является традицией для членов королевской семьи. Как оказалось такой приказ отдала сама королева Елизавета II.

Принципиальная королева намеренно решила лишить супругу своего внука подобной чести. Хотя обычно торжественный колокольный звон звучит в день рождения каждого из старших членов британской королевской семьи.

«Это кажется еще более оскорбительным, если вспомнить, что даже для опального принца Эндрю, замешанного в скандальной дружбе с педофилом Джеффри Эпштейном и отстраненного от двора, в феврале колокола аббатства все-таки прозвучали», - отметил королевский эксперт Ричард Иден.

Также ранее сообщалось, что супруга британского принца Гарри, бывшая голливудская актриса Меган Маркл имеет амбициозные планы на будущее.

С тех пор как Меган Маркл и принц Гарри уехали из Великобритании, они активно выступали по ряду политических вопросов. Вероятно, причиной переезда Меган Маркл и принца Гарри в США стало желание Меган приобщиться к политической жизни.

В частности, титула герцогини оказалось недостаточно, поэтому жена принца Гарри имеет намерение баллотироваться в президенты США.

Напомним, что Новый удар для Меган Маркл и принца Гарри, Елизавета II не пожалела супругов.

Как Politeka писала, новые проблемы в семье Маркл и Гарри, герцоги могут вернуться во дворец.

Также Politeka сообщала, что обиженная Меган Маркл закатила истерику из-за Кейт Миддлтон.