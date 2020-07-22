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Стало известно, почему на самом деле Меган Маркл и принц Гарри сбежали из королевского дворца
Новую версию озвучила королевский эксперт Колин Кэмпбелл, передает КП.
По ее словам, между Меган и королевой Елизаветой II накануне свадьбы возникло недопонимание.
«Говорили, что королева удивилась, что ее будущая невестка, побывав уже замужем и разведясь, выбрала девственно-белый цвет для свадебного платья вопреки всем принятым обычаям в королевских и аристократических кругах, где нельзя носить цвет светлее кремового», - утверждает Кэмпбелл.
Но на этом сюрпризы, которые в день свадьбы преподнесла Меган Маркл, не закончились. Дело в том, что звезда Голливуда наплевала на королевские устои во время церемонии.
«По традиции, после того как пара подпишет положенный документ и выйдет к народу, невеста должна сделать реверанс королеве, а жених поклониться. Однако направлявшаяся к алтарю Маркл этого не сделала, что вызвало благородный ужас среди всех тех, кто был в тот день в часовне Св. Георгия Виндзорского замка», - написала эксперт в своей книге.
Более того, Кэмпбелл уверена, что побег герцогов Сассекских можно было предотвратить, ведь все зависило именно от Гарри.
"Для тех из нас, кто хотел, чтобы Меган осталась в Британии в качестве полноправного члена королевской семьи, это был трагический исход, который легко можно было бы предотвратить, если бы Гарри просветил свою жену, а не поддержал ее на пути, приведшем их в конечном счете к переезду из страны", - продолжила королевский эксперт.
Также на побег повлияла ссора между Кейт Миддлтон и Меган Маркл. Ради своей любимой Гарри осмелился пойти на разрыв с принцем Уильямом. Перед самой свадьбой старший сын принцессы Дианы посмел посоветовать Гарри не спешить с женитьбой, и это не на шутку взбесило Гарри.
Подытоживая, Колин Кэмпбелл в своей книге заявила, что Гарри опрометчиво доверил свою жизнь Меган Маркл по двум причинам.
"Первая - в отношении к нему его матери, принцессы Дианы. Вторая - статус запасного принца, ведь титул наследного если и перейдет к кому-то из внуков Елизаветы II, то только к Уильяму", - резюмировала она.
Напомним, что Маркл окончательно разругалась с Миддлтон
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