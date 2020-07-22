"Розмір що треба"

50-річний російський танцівник і бодібілдер Сергій Глушко несподівано похвалився розмірами однієї з частин тіла

Як передає Politeka.net, чоловік співачки Наташі Корольової, який виступає під псевдонімом Тарзан, опублікував свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонстрував свою гордість.

Так, Сергій з щетиною, якій, мабуть, кілька днів, безцеремонно вивалив вражаючих розмірів язик. Артист показав пальцями жест "мир" і витріщив очі.

"Всім Peace! 😁😄 А як ви тренуєте свій язик?))))", - підписав знімок Тарзан.

Користувачі кинулися з жаром обговорювати побачене. Деякі з гумором поставилися до витівки Глушка, але знайшлися й ті, хто виявив бажання терміново відписатися.

"Ось це лопатаааа🤣"

"Дивлячись на Вас тренувати язик вже не хочеться.😀"

"Наташі пощастило 😁"

"Мммм, язичок 👅 що треба🤦‍♀️😘"

"Жах!👎"

"Великий👅))💪🔝😂"

"Фу відписка набридли"

"талановито, скоро дадуть народного і будете гребти гроші лопатою, як пенсіонери))) всі заздрять!!!)"

"Це чий язик!? Явно тільки не Тарзана!!!!!😁😄😄"

"Жахливо і огидно дивитися😮"

"Це він від безгрошів'я!!!!😂"

Раніше ми повідомляли, Тарзан здивував молодіжним прикидом в "реперських" штанах з матнею на рівні колін.

Як відомо, танцюрист проводить платні караоке-вечірки. В одному з останніх "сторіз" Сергій показав момент, коли виступав перед публікою. Він вибрав для виконання пісню «Лондон-Париж». Крім згаданих штанів Глушко натягнув тонку кофтину на голе тіло, через яку чудово проглядалися всі його могутні м'язи. Дивлячись на його виступ, одразу стає зрозумілим, за що його любить Наташа Корольова.

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