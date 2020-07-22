"Размерчик что надо"

50-летний российский танцор и бодибилдер Сергей Глушко неожиданно похвастался размерами одной из частей тела

Как передает Politeka.net, муж певицы Наташи Королевой, выступающий под псевдонимом Тарзан, опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором продемонстрировал свою гордость.

Так, Сергей с щетиной, которой, по-видимому, несколько дней, бесцеремонно вывалил впечатляющих размеров язык. Артист показал пальцами жест "мир" и выпучил глаза.

"Всем Peace! 😁😄 А как вы тренируете свой язык?))))", - подписал этот снимок Тарзан.

Пользователи кинулись с жаром обсуждать увиденное. Некоторые с юмором отнеслись к выходке Глушко, но нашлись и те, кто изъявил желание срочно отписаться.

"Вот это лопатаааа🤣"

"Глядя на Вас тренировать язык уже не хочется.😀"

"Натахе повезло 😁"

"Мммм, язычок 👅 что надо🤦‍♀️😘"

"Ужас!👎"

"Большой 👅))💪🔝😂"

"Фу отписка надоели"

"талантливо, скоро дадут народного и будете деньги лопатой грести, как пенсионеры))) обзавидуются все!!!)"

"Это чей язык !? Явно только не Тарзана!!!!!😁😄😄"

"Ужасно и противно смотреть😮"

"Это он от безденежья!!!!😂"

Ранее мы сообщали, Тарзан удивил молодежным прикидом в "рэперских" штанах с мотней на уровне колен.

Как известно, танцор проводит платные караоке-вечеринки. В одном из последних "сториз" Сергей показал момент, когда выступал перед публикой. Он выбрал для исполнения песню «Лондон-Париж». Кроме упомянутых штанов Глушко натянул тонкую кофту на голое тело, через которую прекрасно просматривались все его мощные мышцы. Глядя на его выступление, сразу становится понятным, за что его любит Наташа Королева.

Напомним, что Тарзан обратился к красоткам и пообещал им драйв, Королева будет в бешенстве: "Ну, что...".

Как сообщала Politeka, Тарзан разделся и показал Наташе Королевой настоящее блаженство: "Не ревнуй".

Также Politeka писала, что бесстыжий Тарзан показал, как хорошо ему с другом на природе: "Даже встал...".