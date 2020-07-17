50-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, відомий як Тарзан, постав оголеним на новому відео

Як передає Рoliteka.net, чоловік співачки Наташі Корольової Тарзан опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже відео. (Щоб подивитися – проскролльте вниз).

На відео видно, як Тарзан лежин в надувному басейні у вируючій воді.

«Що кайфушка? Кайфуємо, сьогодні ми з тобою кайфуємо», - чути за кадром голос Наташі Корольової.

«Ось такий суп!))))) Сіль і зелень додавати за смаком))))😁😃», - підписав ролик Тарзан.

Зазначимо, таку "страву" схоже припало до смаку передплатникам артиста.

«Хлопці ви такі позитивні. Дивлячись на вашу родину, заряджаюся енергією!», «Краса......Блаженство !!!!!!!Позитив !!!!!!», «Супер супчик з такого красеня! Натулик не ревнуйте, Ви красивіше!», «Щоб дізнатися, що таке справжній кайф, потрібно просто зайти до Сергія на сторінку», «Очманілий, завжди захоплююся!!», - пишуть в коментарях.

Нагадаємо, Тарзан звернувся до красуням і пообіцяв їм драйв, Королева буде в люті: "Ну, що...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.