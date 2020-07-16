50-річний російський бодібілдер і танцюрист Сергій Глушко, відомий як Тарзан, розпалив публіку незвичайним заняттям

Як передає Рoliteka.net, чоловік співачки Наташі Корольової Тарзан опублікував у своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, зроблене під час відпочинку на природі.

Так, Сергій ліг прямо на землю на спину, утримуючи руками товариша, що робить у цей момент стійку вниз головою. Виглядає видовище дуже потужно, помітно, як Глушко напружив м'язи, він навіть розчервонівся.

"Добре на природі....У мене навіть Вовка встав😄😀🤣 #тарзан #тарзаншоу #тарзанкараокепати", - не втримався Тарзан, прокоментувавши власне фото.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: "Молодець Вовка - не підвів!👍👍👍😂😂"; "Природа-вона така !!!👍"; "Смішно"; "😁Добре,що хоч Вовка🤔"; "Добре варто😂😂😂"; "Супер 💖💖".

Раніше ми повідомляли, пустотливий Тарзан вразив "хлопчачим" фото, на якому забрався на дерево. Босоногий чоловік Корольової був у легкій сорочці, яка розвівалася на вітрі, так що можна було милуватися його м'язами. Варто відзначити, користувачі давно чекали від танцюриста чогось подібного, адже його сценічне ім'я як раз натякає про те, що він повинен бути на "ти" з деревами.

У коментарях користувачі активно обговорили витівку зірки: "Наташка на пальму вже загнала", "О , нарешті Тарзан використовує себе за призначенням - лазіння по дереву", "Мм Сергійко ви сексі секс 🔥", "КрасавчеГ)🙌🔥", "Кльово! Як справжній на ліані...🔥", "ТАРЗАН - повелитель мавп. (В хорошому). 😜", "Серьожа на дереві, як у себе вдома)", "😍👍👏Акуратніше, будь ласка.Занадто високо😁😂😉💖".

Нагадаємо, Тарзан звернувся до красуням і пообіцяв їм драйв, Королева буде в люті: "Ну, що...".

Також Politeka писала, що Наташа Корольова вилізла на гігантський стілець і розсипалася в подяках синові.