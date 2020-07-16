Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, підкорила красою в спокусливому міні

Олівія регулярно публікує у своєму Instagram фото, на яких показує свою неймовірну фігуру, повідомляє Politeka.net.

В цей раз красуня оприлюднила жаркий кадр в сторіз. Модель позувала в ліфчику, який відмінно підкреслив її груди. Невеликі форми ледь вміщалися у тісній білизні.

Зверху Калпо наділа жакет з короткими рукавами. Зірка розстебнула гудзики, через що і можна було побачити її красиві форми.

Олівія одягла коротеньку спідничку на високій посадці, яка ідеально підкреслила її стрункість.

Плоский животик і стрункі ніжки - просто притягують погляд. Тонкий ланцюжок, який тягнувся, від потилиці до стегон додав ще більшого акценту.

Великі ланцюги прикраси на руці і в вухах відмінно доповнюють образ.

Красуня відкинулася на руку на борту яхти і прийняла звабливу позу. Так і хочеться сказати: "Обережніше, крихітко! А то впадеш".

Фото не зібрало багато лайків та коментарів адже було оприлюднено в сторіз, проте, ймовірно, зірці написали багато приємного в дірект.

Нагадаємо, Олівія Калпо позувала в купальнику поруч з подружкою.

Груди красуні в бежевому ліфчику випирали і ледь не вистрибували з нього. Тонкі лямки майже впивалися в шкіру зірки. Модель зробила високий хвостик.

Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо з'явилася в чорному, прозорому вбранні, яке ідеально підкреслило її красиві форми.

Під прозорою накидкою виднілося чорне боді з пікантними вирізами з боків.

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