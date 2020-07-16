Олівія Калпо, американська модель і актриса, переможниця конкурсів Міс США 2012 і Міс Всесвіт 2012, підкорила красою в спокусливому міні
Олівія регулярно публікує у своєму Instagram фото, на яких показує свою неймовірну фігуру, повідомляє Politeka.net.
В цей раз красуня оприлюднила жаркий кадр в сторіз. Модель позувала в ліфчику, який відмінно підкреслив її груди. Невеликі форми ледь вміщалися у тісній білизні.
Зверху Калпо наділа жакет з короткими рукавами. Зірка розстебнула гудзики, через що і можна було побачити її красиві форми.
Олівія одягла коротеньку спідничку на високій посадці, яка ідеально підкреслила її стрункість.
Рекордний курс валют, новий глава НБУ і підвищення зарплат – головне за ніч
ЗНО 2020 обернулося скандалом, такої ганьби в Україні ще не було: «Вибачте мене...»
Як виглядали молоді Пугачова, Ротару, Брежнєва та Орбакайте без своїх голлівудських посмішок: топ несподіваних фото
Таємний роман заміжньої судді Х-Фактора розкрився, ім'я коханця стало сенсацією: "Скрашувала дозвілля"
Плоский животик і стрункі ніжки - просто притягують погляд. Тонкий ланцюжок, який тягнувся, від потилиці до стегон додав ще більшого акценту.
Великі ланцюги прикраси на руці і в вухах відмінно доповнюють образ.
Красуня відкинулася на руку на борту яхти і прийняла звабливу позу. Так і хочеться сказати: "Обережніше, крихітко! А то впадеш".
Фото не зібрало багато лайків та коментарів адже було оприлюднено в сторіз, проте, ймовірно, зірці написали багато приємного в дірект.
Нагадаємо, Олівія Калпо позувала в купальнику поруч з подружкою.
Груди красуні в бежевому ліфчику випирали і ледь не вистрибували з нього. Тонкі лямки майже впивалися в шкіру зірки. Модель зробила високий хвостик.
Раніше повідомлялося, що Олівія Калпо з'явилася в чорному, прозорому вбранні, яке ідеально підкреслило її красиві форми.
Під прозорою накидкою виднілося чорне боді з пікантними вирізами з боків.
Нагадаємо, найкрасивіша жінка планети Олівія Калпо розбурхала «проукраїнським» номером: «гаряча смуглянка»
Як повідомляла Politeka, Міс Всесвіт Олівія Калпо зводить з розуму гарячими фото: «Ви змушуєте мене…»
Також Politeka розповідала, що у гарячої «Міс Всесвіт» Олівії Калпо розв'язався купальник на пляжі: «Тато буде в сказі!»