Молода дружина Олександра Цекало, актриса, художниця Дарина Ервін поділилася з шанувальниками пікантним фото

У себе в Instagram красуня опублікувала знімок, на якому позувала в дуже мініатюрній маєчці, яка нічого не приховала, передає Politeka.net. Дівчина стояла біля стіни, тримаючи в руках сигарету і пачку сигарет. Вона широко посміхалася і дивилася в кадр.

Варто відзначити, що вся увага підписників Ервін була звернена на її пишні груди, які буквально випригували з майки. Відразу стає зрозумілим, чому красуня спокушає зіркового чоловіка.

За півдня її фото зібрало понад 1,5 тисяч лайків. В коментарях їй залишили масу приємних слів.

«Більше малюнків!!!», «Красуня моя», «Лялечка», «Красуня», «Всі думки тільки про кохання», «Чиста радість», «Так щаслива», «Ти така чудова», - пишуть користувачі мережі.

Раніше Дарина Ервін вже публікувала фото з цієї зйомки. Щоправда, на ньому стояла вже без маєчки. Дівчина позбулася зайвої частини гардероба, прикривши свої принади рукою. Мабуть, саме так Дарина трудиться над своїми картинами і спокушає чоловіка.

Як відомо, Цекало і Ервін почали зустрічатися в 2018 році, а в 2019 році узаконили свої стосунки в США.

Нагадаємо, що Дарина Ервін забула про білизну і засвітила зайве, приспустивши сорочку: "Джоконда".

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