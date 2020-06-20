29-річна дружина Олександра Цекало, актриса і художниця Дарина Ервін розкішно відсвяткувала свій день народження

У себе в Instagram дівчина опублікувала серію фото зі свята, передає Politeka.net. Судячи зі сторіз красуні, її день народження почався на яхті. Вона обіймалася з Цекало і робила щасливі селфі. Дівчина була одягнена в сукню з глибоким декольте, її пишні груди ледь не випригували назовні.

Дівчина розповіла, що на її 29 день народження Цекало склав для неї 7 пісень. Після відпочинку на яхті красуня вирушила в ресторан, де зібралися її друзі. Ервін позувала в обнімку зі своїми близькими.

Наостанок іменинниця вирішила залізти на свого чоловіка верхи. Вона видерлася ззаду, а Цекало довелося її тримати. На цьому фото Ервін нагадала колишню дружину Цекало Лоліту, яка теж була вище нього і часто відзначалася подібними витівками. Судячи по щасливому обличчю Ервін, день народження вдався на славу.

Раніше ми писали, що Дарина Ервін поділилася фото, на якому позувала зі своїм зірковим чоловіком. Кадри виявилися досить пікантними: Цекало притиснув дружину до себе з усієї сили, стиснувши її пишні груди. Красуня посміхалася, а Цекало виглядав самим щасливим на світі.

«Любов під час пандемії», - підписала пост художниця.

Нагадаємо, що повногруда дружина Цекало без сорому побешкетувала на пляжі з роздягненим чоловіком: з такою не занудьгуєш.

Як повідомляла Politeka, молода дружина Цекало зняла ліфчик і засвітила свої солодкі «персики», видно все: пощастило чоловіку.

Також Politeka писала, Дарина Ервін забула про білизну і засвітила зайве, приспустивши сорочку: "Джоконда".